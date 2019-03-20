Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptığı her paylaşımla olay olmayı başaran sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin geçtiğimiz günlerde Fransız futbolcu Ribery'e servis ettiği altın kaplama etlerin fiyatı dudak uçuklattı.

ŞOV DAHİL 9 BİN TL

Nusret Gökçe, Etiler'de bulunan lokantasında altın tozuyla kapladığı etleri servis ederken çekilen videosunu yayınladı. Videoyu gören takipçileri ise Nusret'e böyle bir menünün kaç lira olduğunu sordular. Ama cevap alamadılar. Sosyete kasabı Nusret'in altın kaplama etleri 6 bin ila 9 bin TL arasında sattığı ortaya çıktı. Buna masaya gelip yaptığı şov da dahil. Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Ribery, Nusret'in Dubai'deki lokantasında aynı menüyü 7 bin 500 liraya yemişti. Bu nedenle büyük tepki çekince taraftarlarına küfür dolu ağır bir cevap vermişti.