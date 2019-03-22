Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senarist Esma Şevik ve Mustafa Miraç Kaya kaleminden senaryolaştırılan “kulyas lanetin bedeli” isimli korku filmi, ismini kısa sürede duyuran başarılı yönetmen Yunus Şevik tarafından sinema filmi olarak çekildi. Sinema dünyasında “Çeken Adam” olarak tanınan Yunus Şevik, ablası Esma Şevik imzası taşıyan korku filmini çekmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. 10 Mayıs gibi vizyonda olması tasarlanan “kulyas lanetin bedeli” isimli korku filminde yüksek bir gişe beklentisi olan yazan ve çeken kardeşler, ortak çalışmamızın devamıda gelecek ifadesinde bulundular. Çeken adam Yunus Şevik ve yazan kadın Esma Şevik birlikteliği Türk sinemasına önemli eserler kazandıracağa benziyor.