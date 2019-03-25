Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 sezon boyunca sürükleyici hikâyesiyle izleyiciyi derinden etkileyen Aşk ve Mavi, soundtrack albümüyle hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak. Albümde dizide kullanılan ve Alp Yenier'e ait enstrümantal müziklerden oluşan 44 parça yer alıyor. “Aşk ve Mavi Original Soundtrack" albümünü tüm dijital platformlardan indirebilir ve dinleyebilirsiniz.