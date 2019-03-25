3 sezon boyunca sürükleyici hikâyesiyle izleyiciyi derinden etkileyen Aşk ve Mavi, soundtrack albümüyle hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak. Albümde dizide kullanılan ve Alp Yenier'e ait enstrümantal müziklerden oluşan 44 parça yer alıyor. “Aşk ve Mavi Original Soundtrack" albümünü tüm dijital platformlardan indirebilir ve dinleyebilirsiniz.
Aşk ve Mavi hayranlarına müjde
25.03.2019 - 18:13 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin gönlünde taht kuran Aşk ve Mavi’nin, şimdi de dizide kullanılan parçalardan oluşan sountrack albümü dinleyiciyle buluşuyor.
Etiketler : Aşk ve Mavi,
612541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/612541.aspx
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