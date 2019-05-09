Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forum Mersin ve Forum Diyarbakır’ın ardından Agora Adapazarı’nda 15.000 kişiyle şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren Oğuzhan Koç, yaz için hareketli, enerjik ve çok farklı bir single hazırladığını, en kısa sürede müzik severlerle buluşturacağını belirtti. Yaz döneminde sinema filmi olmayacağını ve bu süreçte müzik kariyerine yönelik çalışma içinde olacağını belirten sanatçı, yaz döneminde yoğun bir konser turne programının olduğunu belirtti.