Forum Mersin ve Forum Diyarbakır’ın ardından Agora Adapazarı’nda 15.000 kişiyle şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren Oğuzhan Koç, yaz için hareketli, enerjik ve çok farklı bir single hazırladığını, en kısa sürede müzik severlerle buluşturacağını belirtti. Yaz döneminde sinema filmi olmayacağını ve bu süreçte müzik kariyerine yönelik çalışma içinde olacağını belirten sanatçı, yaz döneminde yoğun bir konser turne programının olduğunu belirtti.
Oğuzhan Koç 'Yaz’a yeni single ile girecek'
09.05.2019 - 10:42 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oğuzhan Koç konser turuna hız kesmeden devam ediyor.
Etiketler : Oğuzhan Koç,
623182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/623182.aspx
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