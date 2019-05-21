Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baygınlık geçirince yüzüstü düşen Burçin Orhon'un baş ve burun bölgesinde şişme meydana geldi.

Orhon, kaza sonrası fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Böyle çirkin şeyleri paylaşmayı sevmem. Ama hep güzellikleri paylaşınca bal börek bir hayatım var sanıyor bazılarınız. Ne zaman güzel bir şey paylaşsam ardından başıma bir olay geliyor. Ya kaza ya hastalık. Bari kötü olayları da paylaşmayınca kim nazar ediyorsa çeksin gözlerini üzerimden. Bu arada kontrollerin yapıldı. Tomografi temiz. 24 saat dinlenme ve kontrol. Yani ağrı dışında turp gibiyim."