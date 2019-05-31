Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk oldu. Hamile kalmadan önce bebeklerden nefret ettiğini söyleyen Demet Akalın, zorlu bir hamilelik süreci geçirdiğini anlattı.

Canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuşan Akalın, ''Anne olanlar beni daha iyi anlar ama son 1 aydır yaşadıklarımız çok korkunç biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Hira sokakta oynasın istiyorum. Öyle dadılarla büyüyen biri olarak kalmasın.

Gerçekten herkes anne olmasın. Ben çocuktan nefret ederdim. Uçağa falan bindiğimde çocuk olduğunda eyvah derdim. Bu tip insanların elinden çocuk alınmalı. Bu çocuk büyüdüğünde ne olacak. O konuda bulsam boğazından tutasım var.

Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Akalın, "Hira'ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşünmüştüm. Sağlıklı bir süreç yaşamadım.

Ta ki doğup göğsüme koyana kadar. Hira'yı göğsüme yatırdıktan sonra annelik geliyor. Hira'nın görüntüsü ben ama huylar hep baba."