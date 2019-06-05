Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ünlü isimlerinin hem konserleri hem gösterileriyle sahne alacağı etkinlikler, bu yaz da müzik ve kahkaha dolu geçecek. Müzik dünyasının ünlü isimlerinin özel konserlerini vereceği etkinliklere, bu yıl show dünyasının büyük isimleri eşlik ediyor. İşte gösterilerin takvimi... 09 Temmuz (Candan Erçetin); 10 Temmuz (Yalın); 11 Temmuz (Halûk Levent); 12 Temmuz (Doğu Demirkol); 13 Temmuz (Aşkın Nur Yengi & Mehmet Erdem); 17 Temmuz (Yılmaz Erdoğan ve ÇGH 2); 18 Temmuz (Kenan Doğulu); 18 Ağustos (Ata Demirer Gazinosu); 14 Eylül (Cem Adrian); 16 Eylül (Kaan Sekban - Saçmalar); 17 Eylül (Güldür Güldür Show)...