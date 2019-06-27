Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükkuyu’da bir otel, çevre köyler ve teknede farklı planlarla çekilen klipte Özgün eşi Nida Uğurlu ile aşk pozları verdi.



AŞK SÖZLERİ DOLU ŞARKIMIN KLİBİNDE EŞİMDEN BAŞKASI OYNAYAMAZDI!



Özgün, yeni klibi ve eşinin klipte kendisine eşlik etmesi ile ilgili duygularını:” Kalbimin Her Yeri çok samimi bir şarkı. Aşkı bu kadar güzel anlatan bir şarkıyı başka biri ile oynayamayacağımı ve başka birinin gözlerinin içine bakarak söyleyemeyeceğimi düşündüm. Bu yüzden sevgili eşim Nida’dan bana eşlik etmesini rica ettim. Sağ olsun, kırmadı. Klipte Nida ile birlikte geçirdiğimiz bir tatil hikayesi anlatıyoruz. Birlikte geçirdiğimiz bir kaç günün son derece samimi bir yansıması oldu klip. Bundan sonra kliplerimi Nida ile çekmeye devam etsem mi diye düşünüyorum.” şeklinde ifade etti.



Söz ve müziği Murat Güneş’e, düzenlemesi ise Ozan Sarıboğa’ya ait şarkının klip yönetmenliğini Özgün’ün birçok klibinin de yönetmen koltuğunda oturan Burak Sesli, görüntü yönetmenliğini ise Koray Erçelebi üstlendi.



Özgün’ün yeni teklisi Kalbimin Her Yeri ve klibi, 28 Haziran tarihinde Avrupa Müzik etiketiyle tüm platformlarda.