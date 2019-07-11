Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Geldiler” isimli korku komedi tarzındaki filmin senaryosu Mustafa Miraç Kaya imzası taşırken, yapım için hareketli günler yaşayan usta kalem önemli tüyolarda verdi. Benim hikayelerimi hiçbir oyuncunun mahvetmesine izin vermem yoldan geçeni filmimde oynatmak yerine tanıdığım bildiğim kişilere oyunculuğundan emin olduklarıma filmimde yer veririm vurgusunu yaptı. Filmlerinde oyuncu koçluğunu da kendisinin üstlendiğini sözlerine ekleyen Mustafa Miraç Kaya, yazdığı karakterin bir oyuncu tarafından katledilmesine dayanamadığını da ifade etti. “Geldiler” isimli sinema filminin oyuncu kadrosu için 4 aydır çalıştığını sözlerine ekleyen Mustafa Miraç Kaya “Oyunculara olduklarının dışında roller vermek ve izlemek en büyük keyfim. Geldiler isimli sinema filminde bunun en belirgin hali BİLİNMEYEN isimli youtube kanalının kurucuları Fatih Hasanoğlu ve Furkan Düzen iklisi olacak, kanallarında gerilim videoları çekip yayınlayan bu ikiliyi hayranları hiç gülerken görmediler ve ben komedi filmimde en çok güldüren kişiler olarak seçtim. Hayranları onları ilk kez bir sinema filminde gülerken görecekler” dedi. “Geldiler” isimli sinema filminde magazin dünyasının ünlü isimlerinin ters köşe karakterlerle rol alacaklarını da dile getiren Mustafa Miraç Kaya, yine yeni projesiyle çok konuşulacak gibi görünüyor.