Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.

Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

ORHAN AYDIN KİMDİR?

Orhan Aydın, 27 Eylül 1947 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Orhan Aydın, ortaokul son sınıf itibari ile tiyatro sahnelerindedir. Gerçek sanat disiplinleriyle ilk kez Halkevlerinde karşılaştı ve uzunca bir zaman Ankara'da Halkevlerinde çalışmalarını sürdürdü. Sonra da profesyonel olarak bütün okul hayatı boyunca da sahnelerde oyunculuğa devam etti. Şimdiye kadar 94 tiyatro oyununda rol aldı ve birçok sinema filmi ve dizilerde oynadı..