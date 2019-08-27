Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 3 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti (Selahattin Özdemir öldü mü?)
27.08.2019 - 14:39 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.
Etiketler : Mersin,Selahattin Özdemir,magazin haberleri,
646639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/646639.aspx
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