Şarkıcı Zeynep Bastık da bu akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenleyeceği konserini “Emine Bulut Destek Konseri” şeklinde değiştirdi. Sanatçı, konser gelirini Bulut’un kızının psikolojik desteği ve eğitim masrafları için bağışlayacağını duyurdu. Bastık, sanatçı dostlarından konsere katılarak destek olmalarını rica etti. Anıl Piyancı, Aybüke Albere, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase konsere katılıp şarkı söyleyeceklerini duyurdu. Biletix, komisyon hizmetini; Çeşme Belediyesi de kirayı geri iade edeceğini Bastık’a iletti.
Sahneye Emine Bulut için çıkacaklar
28.08.2019 - 02:56 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 02:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye geçtiğimiz günlerde Emine Bulut’un “Ölmek istemiyorum”; kızı Bilge Bulut’un “Anne lütfen ölme” haykırışlarıyla bir defa daha kadına yönelik şiddet için ayağa kalktı.
Etiketler : emine bulut,
646724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/646724.aspx
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