Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Zeynep Bastık da bu akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenleyeceği konserini “Emine Bulut Destek Konseri” şeklinde değiştirdi. Sanatçı, konser gelirini Bulut’un kızının psikolojik desteği ve eğitim masrafları için bağışlayacağını duyurdu. Bastık, sanatçı dostlarından konsere katılarak destek olmalarını rica etti. Anıl Piyancı, Aybüke Albere, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase konsere katılıp şarkı söyleyeceklerini duyurdu. Biletix, komisyon hizmetini; Çeşme Belediyesi de kirayı geri iade edeceğini Bastık’a iletti.