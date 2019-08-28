Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

522’nci bölümüyle eylülde Kanal D’de ekrana gelecek yapıma, Gamze Topuz, Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü dahil oldu. Ergin gizemli bir karakteri, Yörüklü komiser yardımcısı Ezgi Vural’ı, Topuz ise Savcı Ceyda’yı canlandıracak.