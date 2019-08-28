522’nci bölümüyle eylülde Kanal D’de ekrana gelecek yapıma, Gamze Topuz, Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü dahil oldu. Ergin gizemli bir karakteri, Yörüklü komiser yardımcısı Ezgi Vural’ı, Topuz ise Savcı Ceyda’yı canlandıracak.
Arka Sokaklar'a üç yeni oyuncu
28.08.2019 - 09:54 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi ‘Arka Sokaklar’, 14’üncü sezonuyla izleyicisine “Merhaba” diyor.
Etiketler : Arka Sokaklar,magazin haberleri,
646774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/646774.aspx
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