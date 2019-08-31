Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu öne süren Japon Sekai Mori, babalık davasını kazanınca milli haltercinin mirası diğer üç kızıyla birlikte dörde bölünmüştü. Mori, bu kez babasının mirasından pay almak için üç kardeşine ‘terekenin tespiti’ davası açtı.

Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’nde iki yıldır devam eden davada geçen ay ilginç bir gelişme yaşandı. Yapılan araştırmada Naim Süleymanoğlu’nun Ankara Pursaklar’da 14 ve 12.5 dönümlük iki tarlası, Yenimahalle’de 3 katlı binası, Manisa Demirci’de163 metrekarelik arsası, Antalya Muratpaşa’da bir dairesi ve Büyükçekmece Güzelce’de tripleks bir villası olduğu ortaya çıktı. Kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu da celse öncesi avukatları Aziz Demir aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede Süleymanoğlu’nun kazandığı tüm madalyaların mirasçılara teslimini talep etti. Merhumun 3 olimpiyat madalyasının erkek kardeşinde olduğunu anlatan avukat Aziz Demir, “Diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu’ndan kazandığı 13 madalyanın ise nerede olduğu bilinmemektedir. Kayıp madalya, altın ya da plaketlerin araştırılmasını istiyoruz. Merhumun Büyükçekmece Güzelce’deki konutunda keşif yapılarak terekeye ilişkin aranan madalya ve diğer menkullerin araştırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Duruşmada ifade veren Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da “Bende şu an 3 tane altın olimpiyat madalyası var. 23 Mayıs 2010’da ağabeyim Naim, bana bu madalyaları teslim etti. Madalyalar şu an yapım şirketindedir. Film çekimi devam etmektedir” dedi.