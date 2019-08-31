Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı aktör Jason Mamoa’ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Taylan Çatık. Biyomühendislik son sınıf da okuyor. Biyomühendislik bünyesinde; biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, biyomedikal ve daha birçok farklı bilim dalının olduğu, bunları mühendislik teknikleriyle inceleyen bir bilim dalı olup İçinde genetik bilimini de barındırıyor yani Taylan Çatık bilim adamı adayı olup oyunculuğa da gönül veren özel bir isim. Bilim adamından oyuncu olur mu? Sorusu ortaya atılır mı? Belli olmaz ama Taylan Çatık “Bilim benim için her zaman merak uyandırmıştır. Bilmek, yeni keşifler görmek, insanın hayalini kurduğu düşlerinin bilim aracılığıyla gerçeğe dönüştüğünü görmek bunlar benim için büyük keyif ama oyunculuksa benim gerçekliğim, dışa vurumum... Her zaman gün içerisinde bile oyunculuk yaparım, farklı karakterlere bürünüp insanların tepkilerini ölçerim, oyunculuk yapmamın sebebi sanırım kendimi daha iyi keşfetmek istememdendir” dedi. Eğitimiyle bilim dünyasında, doğallığı ve yetenekleriyle oyunculuk yolunda büyük başarılara imza atmak için yola çıktı.