Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok sanatçı farklı konularda sırlarını açıklarken Kuşum Aydın huzuru nasıl bulduğunu anlattı. Sahnelerin en çok eğlendiren ismi Kuşum Aydın “ Yaş aldıktan sonra insan daha dikkat ediyor. Yani şu dakikadan sonra öyle alengirli, entrikalı dostlukların hepsinden uzaklaştım. Saf ve temiz dostluklarla arkadaşlık yapıyorum. En ufak pürüzleri olanlara karşı tavrımı alıyorum. Böylece inanılmaz güzel, saf, temiz dostluklar kaldı elimde” dedi. Samimi açıklamalarıyla Fethiye gözde yaşam dergisi okuyucularına kendisinin huzurlu yaşamı nasıl yakaladığını, Kuşum Aydın penceresinden ifade etti.