Aralarında Merve Sevi, Duygu Şen, Murat Akkoyunlu, Ayfer Dönmez, Damla Cercisoğlu, Kerem Seven, Baran Erdoğan, Efe Yeşilay gibi ünlü isimlerin de bulunduğu prömiyerde nostalji rüzgarı esti.
Yönetmen koltuğunda Ebru Kara’nın oturduğu, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı anti-melodram tarzındaki oyun, özlenen yeşilçam filmlerinden arabesk şarkılara biraz müzik, biraz hüzün, bolca kahkaha ile duygu fırtınası yaşattı. Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda ve Ahmet’in şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerini anlatan oyunda sergilenen performanslar herkesi etkiledi.