Korku tarzı işlerde yer almayı tercih etmediğini fakat KİKİ isimli filmin senaryosunu okuyunca kayıtsız kalamadığını ifade eden Türkan Kılıç, yapımın senarist ve yönetmeni Mustafa Miraç Kaya’ya çok inanıp güvendiği vurgusunu da yaptı. Oyunculuğun yanında eğitmenlik de yapan Türkan Kılıç, birçok başarılı isminde hocalığını yaptı. Sette çay elinden düşmeyen usta oyuncu Türkan Kılıç “Çaysız olmaz, senaryoma bakarken, sohbet sırasında mutlaka elimde çayım vardır, sadece sette iyi bir çay tiryakisiyim onun dışında içmem, her çalışma günümde 30 bardak çay içiyorumdur, bunun sebepleri var mı bilmiyorum ama bilen birine danışacağım” dedi. Mustafa Miraç Kaya imzasıyla ve tecrübeli kadrosuyla KİKİ filminin tarzında önemli bir iş yapacağını da vurgulayan Türkan Kılıç, sinemaseverlerin izlemesi gereken bir yapım ifadesinde bulundu.
Türkan Kılıç: Çay olmadan olmaz
28.11.2019 - 17:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fazilet hanımın ve kızları, Aşk ve günah, Not defteri, Fatih 2013, Araf zamanı, Yaprak dökümü, Saklambaç, gibi birçok dizi filmde başarılı oyunculuğuyla sevilen Türkan Kılıç, başrolünü oynadığı korku ve dram tarzındaki KİKİ isimli sinema filmiyle beyaz perde de boy göstermeye hazırlanıyor.
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