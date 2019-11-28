Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korku tarzı işlerde yer almayı tercih etmediğini fakat KİKİ isimli filmin senaryosunu okuyunca kayıtsız kalamadığını ifade eden Türkan Kılıç, yapımın senarist ve yönetmeni Mustafa Miraç Kaya’ya çok inanıp güvendiği vurgusunu da yaptı. Oyunculuğun yanında eğitmenlik de yapan Türkan Kılıç, birçok başarılı isminde hocalığını yaptı. Sette çay elinden düşmeyen usta oyuncu Türkan Kılıç “Çaysız olmaz, senaryoma bakarken, sohbet sırasında mutlaka elimde çayım vardır, sadece sette iyi bir çay tiryakisiyim onun dışında içmem, her çalışma günümde 30 bardak çay içiyorumdur, bunun sebepleri var mı bilmiyorum ama bilen birine danışacağım” dedi. Mustafa Miraç Kaya imzasıyla ve tecrübeli kadrosuyla KİKİ filminin tarzında önemli bir iş yapacağını da vurgulayan Türkan Kılıç, sinemaseverlerin izlemesi gereken bir yapım ifadesinde bulundu.