Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklara eğitimi eğlence ile verme hedefleri olan Ekin ve Peri Akkaş, yeni işleriyle de çok mutlular. Sahne çalışmalarından fırsat buldukça soluğu anaokulunda alan Ekin Akkaş “Eşim ve ben çocukları çok seviyoruz, iş gözüyle değil saf sevgilerin içinde terapi olarak görüyoruz” dedi. Peri Akkaş’ın ricası üzerine okulda müzik derslerine de giren sevilen yorumcu, keyifle müzik yaptıklarını ve bundan sonra dostu olan ünlü isimlere de gelip kendisi gibi çocuklara müzik öğretmenliği yapmanın keyfini yaşatacağını da vurguladı. En iyi eleştirmenlerin çocuklar olduğunu da sözlerine ekleyen Ekin Akkaş, cesareti olan deneyimler ibaresini de sözlerine ekledi.