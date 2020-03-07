Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika gelen bilgisine göre Muhterem Nur hayatını kaybetti. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti. Peki Muhterem Nur neden öldü, Muhterem Nur hastalığı neydi?

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 87 yaşında hayatını kaybetti. Nur geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Muhterem Nur neden öldü?

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu tedavisi gören Muhterem Nur, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Solunum ve diyaliz cihazına bağlanan Muhterem Nur hayatını kaybetti.

