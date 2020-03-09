Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynadı. Üt üste oynanan oyunları kaybeden Ünlüler takımı içlerinden bir kişiyi elemeye çıkardı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmıştı. Dün akşam oynanan ikinci oyununu gönüllüler kazandı ve 1-1'lik eşitlik sonucu final oyununa gidildi. Final oyununda kazanan yine gönüllüler oldu ve dokunulmazlığı aldılar! Üst üste 3. haftada da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında, bir kişinin daha eleneceği belli oldu. Ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti. Ünlüler takımında Ersin, Barış ve Aşkım'ın isimleri yazıldı. Aşkım'ın ismi 5 kez, Barış'ın 3 kez, Ersin'in bir kez ismi kutudan çıktı. İsmi en çok yazılan Aşkım Burçe Tunay Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu. SMS oylamasında en fazla oyu alacak ilk iki yarışmacı ise, elemeye kalacak diğer iki ismi belirleyecek. 3 eleme adayı arasından SMS oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.