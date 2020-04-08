Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu akşamki eleme heyecanından önce, yarışmacıların motivasyonunu en çok arttıran oyunlardan olan iletişim oyunu oynandı. Eleme konseyinde ise üst üste şoke eden gelişmeler yaşandı ve Survivor tarihinde bir ilk de bu akşam oldu.



SURVİVOR'DA EN ÇOK OY ALAN YARIŞMACILAR KİMLER?



Survivor'da bu hafta Ünlüler takımından rakiplerinden daha çok oyu alarak ilk 2'ye giren yarışmacılardan birisi Aycan, diğeri de Ezgi oldu. Survivor tarihinde ilk kez 2 kadın yarışmacı, halk oylamasında en çok oy alan yarışmacılar oldu.



SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?



Survivor’da bu haftanın eleme adayları Parviz, Mert ve Ersin oldu. Elenen isim ise Parviz oldu...



İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı kazanmayı başardı ve arkadaşlarıyla arkadaşlarıyla WhatsApp'tan mesajlaşma hakkı kazandılar...



SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR



Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak. Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.