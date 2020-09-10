Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Güven hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Güven de Bulutsuz’un tartıştıkları sırada koluna ve yüzüne vurduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık ise ikiliyi uzlaştırma büroya yönlendirmiş ancak bir sonuç alınamamıştı. Ardından Bulutsuz hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.