Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tuzla'da çekim esnasında tartıştığı kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Halil Sezai Paracıkoğlu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Olayın ardından kamera görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Yeniden ifade vermek üzere adliye çağrılan Halil Sezai Paracıkoğlu, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sezai, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İFADESİ YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na polis ve avukatı eşliğinde gelen Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü. Sezai'nin savcıya ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü. Ünlü şarkıcı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Halil Sezai’nin savcılık ifadeleri ortaya çıkt

“Odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım”

Halil Sezai’nin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Sezai ifadesinde, “Hüseyin Bey’i yaklaşık 2 senedir tanırım. Geçmişte Hüseyin Bey ile beraber defalarca yemek yiyip vakit geçirmişizdir. Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım. Hüseyin bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım” dedi.

“Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara veririm”

“Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey’in ikametinin içine girmedim” diyen Sezai, “Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada ‘ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı’ şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur. Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai Paracıkoğlu, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Paracıkoğl'nu savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı.