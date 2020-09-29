Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve Kazak oyuncuların birlikte rol aldığı "Kazak İşi Türkiye'de" filminin çekimleri, İstanbul'da tamamlandı. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbyaev'in yer aldığı filmin, Kazakistan ve Rusça konuşulan tüm çevre ülkelerde vizyona girmesi planlanıyor. Oyuncu Kadir Doğulu "İki ülkenin inanış ve kültür açısından birbirine bu denli benzer olduğunu görmek beni hem şaşırttı hem de çok memnun etti. Medeniyeti dünyaya armağan etmiş bir milletiz" dedi. Kazak oyuncu Nurlan Koyanbyaev ise yurtdışında film çekmenin zorluklarına değinerek “Biz 'Kazak İşi' filminin beşincisini çekiyoruz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bugüne kadar çektiğimiz filmler arasında en rahat ettiğimiz yapımı Türkiye'de gerçekleştirdik. Burada çalışırken kardeş milletler olduğumuzu ve birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu hissettim” şeklinde konuştu. İSTANBUL