Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına bugün konuk olan Mustafa Topaloğlu, keyifli geçen canlı yayın sonrası kuliste kendisini kötü hissettiğini ifade etti. Apar topar özel bir hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki ünlü şarkıcının, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan Topaloğlu babasının sağlık durumuyla ilgili “Bilinci yerinde hastaneye getirildi ve anjiyoya alındı’’ açıklamasında bulundu.



Intagram'dan birkaç saat önce yan yana olduğu Topaloğlu'nun keyifli bir fotoğrafını paylaşan Akalın da Topaloğlu’nun sağlık durumuyla ilgili “Mustafa Abi hastanede ve durumu iyi. Bizi de korkuttu. Nazar değdi enerjisine” şeklinde konuştu.