Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popstar Tarkan sosyal medya hesabından gözlüklerinin buhar olduğu görüntüsünü paylaşarak “Buhar adam oldum. Bazen maskelerden bunalsak, sıkılsak da, ter içinde kalıp gözlüklerimize kadar buharlansak da maskelerimizi takmaya devam. Ellerimizi sık sık yıkamayı ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyelim” diye mesaj paylaştı.