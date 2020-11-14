Popstar Tarkan sosyal medya hesabından gözlüklerinin buhar olduğu görüntüsünü paylaşarak “Buhar adam oldum. Bazen maskelerden bunalsak, sıkılsak da, ter içinde kalıp gözlüklerimize kadar buharlansak da maskelerimizi takmaya devam. Ellerimizi sık sık yıkamayı ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyelim” diye mesaj paylaştı.
Kim bu buhar adamı ünlü?
14.11.2020 - 17:16 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Popstar Tarkan, "Bazen maskelerden bunalsak, sıkılsak da, ter içinde kalıp gözlüklerimize kadar buharlansak da maskelerimizi takmaya devam" diyerek takipçilerini maske konusunda uyardı.
Etiketler : tarkan,maske kullanımı,koronavirüs,
746495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/746495.aspx
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