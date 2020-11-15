Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlendi.

Henüz 13 yaşında adını duyuran Zeynalova, şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı oldu.

Azerbaycan doğumlu Zeynalova, Şuşa kentinin işgalden kurtulmasının sevincini yaşadığını dile getirdi.

“Savaş tam olarak bittiğinde halkıma çok büyük bir konser vereceğim” ifadesinde bulunan Azeri kızı Günel, yeni projeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

“Maske işine giriyorum. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan kişiye özel maskeler üreteceğim.”