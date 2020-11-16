Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç oyuncuya meslektaşlarından da övgüler yağmıştı. Oyuncu Nihal Yalçın ise sosyal medya hesabından Karayel’in Bir Başkadır dizisindeki performansını övenlere tepki gösterdi. Yalçın “Çok gaza geliyorsunuz. Ne ara hepiniz dizi yorumcusu oldunuz? Oyunculuk övüyorsunuz bir de karnıma ağrılar giriyor. Bazı konularda benim cehaletimin görüldüğü kadar görüyorum sizin cehaletinizi…” ifadelerini kullanırken takipçiler ise “Diziyi biz izlediğimiz için yorumlamak da bize düşüyor” dedi.

Öte yandan dijital platformda yer alan yeni dizi ‘Bir Başkadır’ın ilk haberleri 2019’da basında şöyle yer almıştı: “Başrollerde Fatih Artman, Nesrin Cavadzade ve Nihal Yalçın oynayacak.” Nihal Yalçın’ın kadrodan neden çıktığı ise bilinmiyor.