Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün'den kötü haber geldi... Belgün'ün Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı. 67 yaşındaki deneyimli oyuncu, hastaneye yatırıldı.

Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgün Belgün'ün korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Belgün, 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırıldı.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün'den kötü haber geldi. 67 yaşındaki ünlü oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

'Dualarınızı eksik etmeyin'

Annesinin sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e konuşan Oylum Seçin, "Annemin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Belgün'ün 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi.