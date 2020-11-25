Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti 2017 yılında evlenmişti. İlk bebeklerini 2019’un mayıs ayında kucaklarına alan ünlü çift ikinci bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından verdi. 14 haftalık hamile olan Abazi “2 numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık” ifadelerini kullanırken, Sayışman ise duygularını “En muazzam hediye, en mutlu an! Daha mutlu olamam” sözleriyle aktardı
Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oluyor
25.11.2020 - 13:37 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi ikinci çocuklarını kucaklarına alacak
Etiketler : Tolgahan Sayışman,
748879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/748879.aspx
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