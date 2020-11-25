Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti 2017 yılında evlenmişti. İlk bebeklerini 2019’un mayıs ayında kucaklarına alan ünlü çift ikinci bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından verdi. 14 haftalık hamile olan Abazi “2 numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık” ifadelerini kullanırken, Sayışman ise duygularını “En muazzam hediye, en mutlu an! Daha mutlu olamam” sözleriyle aktardı