İbo Show'un 3. bölümünde, Tatlıses'in sürpriz konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil olacak. Tatlıses, kaçış sendromu hastalığı sebebiyle ölümden dönen ve tedavisi evinde devam eden Erbil’i ziyaret ederek program çekimlerini de burada gerçekleştirdi.
İbo Show’da sürpriz konuk
26.11.2020 - 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İbrahim Tatlıses 9 yıl aradan sonra yeniden başladığı İbo Show programında ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor.
Etiketler : İbo Show,
749124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749124.aspx
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