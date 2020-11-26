Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbo Show'un 3. bölümünde, Tatlıses'in sürpriz konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil olacak. Tatlıses, kaçış sendromu hastalığı sebebiyle ölümden dönen ve tedavisi evinde devam eden Erbil’i ziyaret ederek program çekimlerini de burada gerçekleştirdi.