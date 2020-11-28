Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı Oda ekrana geldiği günden itibaren terapi alan Alya karakterinin öyküsü herkesi etkiledi. Alya, maddi durumu iyi olan bir ailede büyüse de istenmeyen bir çocuktu. Babaannesi, kuzenleri, annesi, babası ve çevresindeki kimse ona sevgi gösterip sahip çıkmadı. Bu sebeple de Alya’nın fazlaca çocukluk travması vardı. Alya çocuk yaşta annesinin intiharına şahitlik edip babaannesinin ise ölümüne tanıklık etmiştir.

Ruhu ciddi anlamda zarar gören Alya, genç kız olduğu dönemlerde de annesini kıyafetleri ve hareketleriyle yaşatmaya çabalayarak kendi hayatından vazgeçmişti. Annesi gibi hareket eden ve kendi hayatından keyif almayan Alya’yı doktor hanım iyileştirmeyi başardı. Uzun terapiler sonunda Alya hayatını yaşamak için kendine bir şans verdi.

Alya’nın Kırmızı Oda Dizisindeki Rolü Hikâyesi Bitti Mi?

Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım rolüyle bilinen Binnur Kaya, son terapide Alya’nın yaşadığı evden ayrılması ve yeni bir yere taşınarak anılarını geride bırakması gerektiğini söylemişti. Alya valizini toplayarak kötü anılarına ve evinin kapısına kilit vurarak oradan ayrıldı. Hukuk fakültesini birincilikle bitiren Alya, işine dönecek ve hayatını dilediği gibi devam ettirecektir. Doktor Hanıma terapi için son defa gelen Alya, yeni görünüşüyle ilgi gördü. Dizideki Alya’nın hikâyesi bu durumda mutlu sonla bitecektir. Alya bundan sonra hayatını yaşayacak, güzel görünümlü ve bakımlı genç bir kadın olacaktır. En son terapisine de yeni imajıyla gelerek Doktor Hanım’ı Tuna’yı oldukça duygulandırmıştır. Alya’yı hayran bakışlar ve gözyaşlarıyla yolcu ettiler.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.