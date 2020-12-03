Sülün, yatak odasına böcek yerleştirdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan eski kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel'i Etiler'de bir restoranda görünce ikiliyi polise yakalatmıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Sülün muhabirlerin sorularını cevaplayarak, yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Sülün “Hakkımı aradım… Eski kocamın babası cezasını çekti fakat annesini bulamıyorlardı. Annesinin bulunmasını ve onun da cezasını çekmesini istedim. O hanımı bir türlü bulamıyorlar. Yakalanıp cezasını almasını bekliyorum.” İfadelerini kullandı.
Sinem Sülün, eski kayınvalidesinin ceza almasını istiyor
03.12.2020 - 11:00 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün'ün evliliği bitti ama kavgası sürüyor.
Etiketler : sinem sülün,
750682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/750682.aspx
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