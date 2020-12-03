Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sülün, yatak odasına böcek yerleştirdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan eski kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel'i Etiler'de bir restoranda görünce ikiliyi polise yakalatmıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Sülün muhabirlerin sorularını cevaplayarak, yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Sülün “Hakkımı aradım… Eski kocamın babası cezasını çekti fakat annesini bulamıyorlardı. Annesinin bulunmasını ve onun da cezasını çekmesini istedim. O hanımı bir türlü bulamıyorlar. Yakalanıp cezasını almasını bekliyorum.” İfadelerini kullandı.