Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elindeki bagajla turnikesi olmayan yerden geçerek durağa girmek isteyen oyuncu güvenlik görevlilerince durduruldu. Akbil basmasının belirtilmesi üzerine 69 yaşındaki oyuncu akbil bastığını ve bagajı olduğu için bu yolu kullandığını ifade etti. Hararetlenen konuşma esnasında maskesini de indiren oyuncu ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay yerine çağırılan polis ekiplerince taraflar polis merkezine götürüldü.