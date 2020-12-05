Elindeki bagajla turnikesi olmayan yerden geçerek durağa girmek isteyen oyuncu güvenlik görevlilerince durduruldu. Akbil basmasının belirtilmesi üzerine 69 yaşındaki oyuncu akbil bastığını ve bagajı olduğu için bu yolu kullandığını ifade etti. Hararetlenen konuşma esnasında maskesini de indiren oyuncu ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay yerine çağırılan polis ekiplerince taraflar polis merkezine götürüldü.
Oyuncu Selahattin Taşdöğen karakolluk oldu
05.12.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
90’lı yılların Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan oyunculardan Selahattin Taşdöğen, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de metrobüs durağa geldi.
Etiketler : Selahattin Taşdöğen,
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