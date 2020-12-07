Söz dizisinde oynadığı "Kopuk" karakteriyle hayran kitlesini artıran başarılı oyuncu Genco Özak da Çukur kadrosuna dâhil oldu. 28 yaşındaki Özak, Kulkan Erdenet rolünü oynayacak.
Başarılı oyuncu Genco Özak, Çukur kadrosuna dâhil oldu
07.12.2020 - 16:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Show TV’de izleyicileri ekrana kilitleyen Ay yapım imzalı Çukur dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor.
Etiketler : Genco Özak,Çukur,
751641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/751641.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER