Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce birçok ihtiyaç sahibi için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini dile getiren Türk “Bu yaptıklarımın bir kere bile haber değeri olmadı. Ekmeği çevirip parmağımla gözümü siliyorum diye linç yiyorum. Ben ekmeği ayaklar altına alıp çiğnemedim, ben ekmeği duvardan duvara vurmadım. Bunun bir haber değeri yok. Bize bu kadar basit haberlerle gelmeyin" açıklamasında bulundu. Türk'ün sosyal medya uygulaması Instagram'da 783 bin takipçisi bulunuyor.