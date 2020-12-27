Öte yandan uzun zamandır Çok Güzel Hareketler Bunlar’da yer almayan Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz haftalarda "Film çalışmalarına başladığım için #ÇokGüzelHareketler2 bir süre, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından sevgili Eser Yenenler eşliğinde sürdürülecek. Zilleri çaldırmaya devam" açıklamasında bulunmuştu.
Yılmaz Erdoğan Netflix ile anlaştı
27.12.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, Netflix için çekilen 'Kin' isimli filmde başrol oyuncusu olacak. BKM Film tarafından çekimleri titizlikle devam eden filmin yönetmen koltuğunda ise Türkan Derya bulunuyor. Başrolde Erdoğan dışında Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgâr Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu izleyiciyle buluşacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yılmaz Erdoğan,Netflix,
755825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755825.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER