Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öte yandan uzun zamandır Çok Güzel Hareketler Bunlar’da yer almayan Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz haftalarda "Film çalışmalarına başladığım için #ÇokGüzelHareketler2 bir süre, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından sevgili Eser Yenenler eşliğinde sürdürülecek. Zilleri çaldırmaya devam" açıklamasında bulunmuştu.