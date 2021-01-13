Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Songül Öden, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde tedavi gören ünlü oyuncu hakkında internette durumunun ağırlaştığı haberi hızla yayıldı.



İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Apar topar hastaneye kaldırıldığı haberiyle sevenlerini üzen 41 yaşındaki oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Habertürk’ün haberine göre ünlü oyuncunun mejaneri tarafından haberlerde gerçeklik payı olmadığı ve Öden'in tedavisinin evinde sürdüğü belirtildi.