Ünlü oyuncu Songül Öden, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde tedavi gören ünlü oyuncu hakkında internette durumunun ağırlaştığı haberi hızla yayıldı.
İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI
Apar topar hastaneye kaldırıldığı haberiyle sevenlerini üzen 41 yaşındaki oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Habertürk’ün haberine göre ünlü oyuncunun mejaneri tarafından haberlerde gerçeklik payı olmadığı ve Öden'in tedavisinin evinde sürdüğü belirtildi.
Koronavirüse yakalanan Songül Öden’in tedavisi evde sürüyor
13.01.2021 - 13:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Songül Öden'in, internette durumunun ağırlaştığı haberi hızla yayıldı.
Ünlü oyuncu Songül Öden, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde tedavi gören ünlü oyuncu hakkında internette durumunun ağırlaştığı haberi hızla yayıldı.
Etiketler : Songül Öden,koronavirüs,
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