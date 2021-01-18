Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı diziye Köstendil 11 bölümlük aranın ardından geri dönüyor. Bugün izleyiciyle buluşacak olan fenomen dizinin fragmanında Afganistan’da bulunan Vartolu’nun telefonundaki mesajlara baktığı sahnede Selim’den gelen sesli mesaj dikkat çekiyor.