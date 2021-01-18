Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı diziye Köstendil 11 bölümlük aranın ardından geri dönüyor. Bugün izleyiciyle buluşacak olan fenomen dizinin fragmanında Afganistan’da bulunan Vartolu’nun telefonundaki mesajlara baktığı sahnede Selim’den gelen sesli mesaj dikkat çekiyor.
Vartolu, Çukur’a geri dönüyor
18.01.2021 - 11:38 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde 'Vartolu' karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil’in yer alması ise sevenlerini heyecanlandırdı.
Etiketler : Çukur,vartolu,erkan kolçak köstendil,
760804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/760804.aspx
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