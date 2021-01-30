Şehirde temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da filmin setini ziyaret etti. Bakan Ersoy, Ritchie ve Statham ile bir süre İngilizce sohbet etti, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini seyretti. Öte yandan film için alanın iç mekân bahçesine üç bin metrekare set alanı kuruldu, bir gemi inşa edildi, uçak seti oluşturuldu. Üç hafta sürecek çekimlerde dekor için şu ana kadar 20 milyon TL harcandı. Filmin toplam maliyetinin 60 milyon doları bulacağı belirtildi.
Jason’a ziyaret
30.01.2021 - 06:48 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimlerine, Türkiye'nin ilk EXPO alanı olarak 2016'da Antalya’da açılan botanik parkta devam ediliyor.
Etiketler : Jason Statham,
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