Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehirde temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da filmin setini ziyaret etti. Bakan Ersoy, Ritchie ve Statham ile bir süre İngilizce sohbet etti, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini seyretti. Öte yandan film için alanın iç mekân bahçesine üç bin metrekare set alanı kuruldu, bir gemi inşa edildi, uçak seti oluşturuldu. Üç hafta sürecek çekimlerde dekor için şu ana kadar 20 milyon TL harcandı. Filmin toplam maliyetinin 60 milyon doları bulacağı belirtildi.