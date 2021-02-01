Sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden Fox TV’nin sevilen dizisi Savaşçı’nın çekimlerinin başladığını duyuran Tamer Karadağlı, 100’üncü bölümle birlikte seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Önceki gün sete çıkan başarılı oyuncu Özel Kuvvetler timinin vatanını, milletini, bayrağını seven komutanını oynayacak. Karadağlı’nın babası rolünde ise Yeşilçam’ın usta oyuncusu Edis Hun yer alıyor.
Tamer Karadağlı sete çıktı
01.02.2021 - 11:20 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden Fox TV’nin sevilen dizisi Savaşçı’nın çekimlerinin başladığını duyuran Tamer Karadağlı, 100’üncü bölümle birlikte seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Tamer Karadağlı,
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