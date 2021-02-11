Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden sevilen Türk Rock müziği sanatçısı Barış Akarsu’nun hayat hikayesi film oluyor. Hürriyet’te yer alan habere göre Akarsu’nun hikâyesini anlatacak filmin yapımcılarından Aytaç Ağdağ "Hayatın içinden sahneleri tüm gerçekliğiyle seyirciyle buluşturmak ve yaşanmışlık hissiyatını izleyicinin kalbine ve aklına dokunarak gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom film adına Aytaç Ağdağ, Özgür Tari ve Oğuz Sözen’in üstlendiği filmin çekimlerine bu yaz başlanacak.

Akarsu’nun 28 yıllık hayat hikayesinde rol alacak oyuncuların seçimine ise gelecek günlerde başlanacağı öğrenildi.