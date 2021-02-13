Şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt’un koronavirüse yakalanması ile evde karantinaya girmişti. Türkücü Alişan ile sunduğu sabah programıyla pazartesi günü ekranlara dönecek olan Akalın’dan sevenlerini üzecek haber geldi. Sosyal medya hesabından son yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını duyuran ünlü şarkıcı “Dünkü Covid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba” ifadesinde bulundu.
Demet Akalın koronavirüse yakalandı
13.02.2021 - 11:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt’un ardından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Etiketler : Demet Akalın,
767290 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/767290.aspx
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