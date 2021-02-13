Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrol oyuncusu Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun ayrılışının ardından izleyiciyi üzecek bir gelişme daha yaşandı. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre bu hafta izleyiciyle buluşacak bölümde Kahraman Boz karakterini canlandıran başarılı oyuncu Bülent Şakrak da diziye veda edecek.