Başrol oyuncusu Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun ayrılışının ardından izleyiciyi üzecek bir gelişme daha yaşandı. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre bu hafta izleyiciyle buluşacak bölümde Kahraman Boz karakterini canlandıran başarılı oyuncu Bülent Şakrak da diziye veda edecek.
Sefirin Kızı dizisinden bir ayrılık daha
13.02.2021 - 14:20 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı’nda adeta yaprak dökümü yaşanıyor.
Etiketler : sefirin kızı,bülent şakrak,
767338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/767338.aspx
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