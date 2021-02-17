Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadir İnanır da koronavirüs aşısı olduğunu sosyal medya üzerinden sevenlerine duyurdu. Aşı olduğu andan bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 71 yaşındaki usta oyuncu “Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" notunu düştü.