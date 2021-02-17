Kadir İnanır da koronavirüs aşısı olduğunu sosyal medya üzerinden sevenlerine duyurdu. Aşı olduğu andan bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 71 yaşındaki usta oyuncu “Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" notunu düştü.
Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu
17.02.2021 - 14:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’de aşılama süreci hızla devam ediyor.
Etiketler : kadir inanır,korona,aşı,
768387 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/768387.aspx
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