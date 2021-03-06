Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık on yıldır Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan 93 yaşındaki usta sanatçının ölüm haberini ise tiyatrocu Nedim Saban sosyal medyadan duyurdu. Saban, Twitter hesabından "Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.