Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tv100’ün haberine göre Tunus’un en önemli kanalı Nessma TV’de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait olan dizi, Tunus’taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizi, Youtube’da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.