Tv100’ün haberine göre Tunus’un en önemli kanalı Nessma TV’de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait olan dizi, Tunus’taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizi, Youtube’da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.
Kuruluş Osman, Tunus’ta izleyiciyle buluşacak
10.03.2021 - 15:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ATV ekranlarının büyük bir hayran kitlesine sahip dizisi Kuruluş Osman, yurt dışına açıldı. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrollerini paylaştığı fenomen dizi şimdi de Tunus’ta izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Etiketler : kuruluş osman,
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