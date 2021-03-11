Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV100’ün haberine göre Çakır'ın set çalışanlarına karşı tutumundan dolayı şikâyetler kulaktan kulağa dolaşırken, kostüm asistanı Çağatay Görgen'in yaşadığı olay bardağı taşıran damla oldu. Çakır'ın rol arkadaşı Gizem Ergün ile yaşadığı kostüm karışıklığı sırasında kostüm asistanı Çağatay Görgen'e hakaret ettiği ileri sürüldü.



‘HAKARET VE KÜFÜR ETTİ’

Görgen, yaşadığı olaydan sonra işini bırakmak zorunda kaldığını ifade ederek avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç ile birlikte Kartal Adliyesi'nde Deniz Çakır aleyhine suç duyurusunda bulundu. Çakır'ın yaşanan karışıklıkta her şeyin düzeltilmesine rağmen kendisine hakaret ve küfür ettiğini ifade eden Çağatay Görgen, Deniz Çakır'ın kendisi olduğu müddetçe sete çıkmama kararı aldığını ve çok sayıda hakaret ettiğini ileri sürdü. Yapım amiri Zeki Susam ve uygulayıcı yapımcı Didem Karakum'un kendisinin yanına gelerek sorunun büyümemesi için ayrılmasını istediklerini ifade etmelerinin ardından uzattıkları istifa kağıdını yaşadığı psikolojik şiddet sebebiyle okumadan imzaladığını belirten Görgen, Çakır'ın kendisine ettiği hakaret ve küfürlerden dolayı şikayetçi oldu. Öte yandan Çakır’ın ismi geçtiğimiz günlerde de karavan kriziyle anılmıştı. Kendisine tahsis edilen karavanı küçük bulan başarılı oyuncunun rol arkadaşları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün karavanına habersiz yerleştiği iddia edilmişti.