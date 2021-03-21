Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Burcu Kara, Bursa’nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evine tadilat yaptırma kararı aldı. Ustalarla birlikte işe koyulan oyuncu heyecanını yıkılmaya yüz tutmuş eski kerpiç evden takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Kara “Size büyüdüğüm köy evinden merhaba demek istedim. Ev çökmek üzere, biz de tamir etmeye karar verdik. Uzunca bir süre bununla uğraşacağız. Burası çocukluğumuzda bize kocaman gelen, farelerin cirit attığı bir evdi. Şimdi her şeyi çıkarttık ve elden geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EVİN ÇÖKMESİNE GÖNLÜM RAZI DEĞİLDİ’

Büyüdüğü evin Celalettin ve Kamil ustaya emanet olduğunu ifade eden Kara “Önce vicdanım sonra köklerime duyduğum sevgi ve bağlılık buradan koparamıyor beni. Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik biz de. Çok iş var. Çok, zor ve maliyetli işler. Her hafta sonu gelmek zorunda kalacağımız ve aylarca sürecek detaylar. Ama burada dedesine su taşıyan, tavuklara yem veren, derede kurbağa yavrusu peşinde koşan kızı öldürmeyeceğim” dedi.